25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İftar vaktinde silahlı kavga

Batman kent merkezinde iki aile arasında iftar vaktinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 20:40
Takip Et

Batmanda iftar vaktinde silahlı kavga

İftar vaktinde silahlı kavga
+
Aa
-

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde iftar saatinde eski husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Aileler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
4
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
5
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.