Batshuayi Fenerbahçe'yi kupaya doğru götürüyor

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında farkı açtı.
29. dakikada Michy Batshuayi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Arao sol çaprazdan ortayı yaptı.
Kaleci Muhammed'den seken topu diziyle kontrol eden Batshuayi, boş kaleye topu ağlara yolladı.
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Michy Batshuayi ile durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında farkı açtı.
29. dakikada Michy Batshuayi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Arao sol çaprazdan ortayı yaptı.
Kaleci Muhammed'den seken topu diziyle kontrol eden Batshuayi, boş kaleye topu ağlara yolladı.