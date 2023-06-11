Batshuayi Fenerbahçe'yi kupaya doğru götürüyor

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Michy Batshuayi ile durumu 2-0'a getirdi.

Batshuayi Fenerbahçe'yi kupaya doğru götürüyor

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında farkı açtı.

29. dakikada Michy Batshuayi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Arao sol çaprazdan ortayı yaptı.

Kaleci Muhammed'den seken topu diziyle kontrol eden Batshuayi, boş kaleye topu ağlara yolladı.

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
Prof. Celal Şengör açıklamıştı ‘La grande aquila e morta' diyebildiler ‘Büyük Kartal Öldü’ Güncel
Prof. Celal Şengör açıklamıştı ‘La grande aquila e morta' diyebildiler ‘Büyük Kartal Öldü’
Batshuayi'nin 46. saniyede attığı gol tarihe geçti Spor
Batshuayi'nin 46. saniyede attığı gol tarihe geçti
Fenerbahçe sahaya yeni sezon formasıyla çıktı Spor
Fenerbahçe sahaya yeni sezon formasıyla çıktı
İlyas Alaattin Saral Türkiye'ye döndü. Hakkındaki suçlamalara yanıt verecek Güncel
İlyas Alaattin Saral Türkiye'ye döndü. Hakkındaki suçlamalara yanıt verecek
İskoçya’nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı Dünya
İskoçya’nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı
AKP'li belediye başkanının depremde hasar gören konutlarla ilgili skandal sözler ‘Kaza yapacağız diye trafiğe çıkmayalım mı?’ Güncel
AKP'li belediye başkanının depremde hasar gören konutlarla ilgili skandal sözler ‘Kaza yapacağız diye trafiğe çıkmayalım mı?’
Netflix'te şifre paylaşımı kalktı, son 4.5 yılın rekoru kırıldı Yaşam
Netflix'te şifre paylaşımı kalktı, son 4.5 yılın rekoru kırıldı