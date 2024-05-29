2 Milyon TL'lik konut kredisinin faizleri dudak uçuklattı! Ev almak isteyenler bir kez daha düşünecek

Mayıs ayında da konut kredisi faiz oranları yüksek seyretmeye devam ediyor. 2 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık taksit tutarları dudak uçuklatırken, en düşük faiz oranı bile yüzde 3'ü geçiyor. Bu durum, artan enflasyonla birlikte vatandaşların ev sahibi olma hayalini kabusa çeviriyor.

FAİZLER NE KADAR?

HALKBANK: Yüzde 4,19 faiz oranı ile aylık taksit 84 bin 412 TL, toplam geri ödeme ise 10 milyon 152 bin TL.

ZİRAAT BANKASI: Yüzde 3,79 faiz oranı ile aylık taksit 76 bin 683 TL, toplam geri ödeme ise 9 milyon 222 bin TL.

VAKIFBANK: Yüzde 4,29 faiz oranı ile aylık taksit 86 bin 358 TL, toplam geri ödeme ise 10 milyon 380 bin TL.

ŞEKERBANK: Yüzde 5,89 faiz oranı ile aylık taksit 117 bin 922 TL, toplam geri ödeme ise 14 milyon 170 bin TL.

AKBANK: Yüzde 3,05 faiz oranı ile aylık taksit 62 bin 704 TL, toplam geri ödeme ise 7 milyon 549 bin TL. (En düşük faiz oranı)

ING BANK: Yüzde 3,39 faiz oranı ile aylık taksit 69 bin 64 TL, toplam geri ödeme ise 8 milyon 307 bin TL.

GARANTİ BBVA: Yüzde 3,20 faiz oranı ile aylık taksit 65 bin TL, toplam geri ödeme ise 7 milyon 884 bin TL.

YAPI KREDİ: Yüzde 3,55 faiz oranı ile aylık taksit 72 bin 96 TL, toplam geri ödeme ise 8 milyon 670 bin TL.