Almanya Başbakanı Scholz: İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli

Scholz, Meseberg kentinde düzenlenen Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini dile getirdi. Scholz, halen Hamas'ın elinde 100'den fazla esir bulunduğunu ve İsrail'in şehirlerine füze saldırıları gerçekleştiğini belirterek İsraillilerin güvenliğinin sağlanmadığını ifade etti.

Başbakan Scholz, Hamas'tan derhal tüm esirleri serbest bırakmasını ve uzun süreli bir ateşkesi kabul etmesini talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD ile yakın temas halinde olduklarını ve bu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Scholz, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına yönelik saldırısını da eleştirerek bu olayı "trajik bir olay" olarak nitelendirdi. Başbakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili soruşturma başlatacağını açıklamasının gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in Refah'a yönelik büyük çaplı bir saldırı yapmaması için sürekli uyardıklarını belirten Scholz, bölgede bulunan sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'ye günde 500 tırla yeterli derecede temel ihtiyaç malzemesinin ulaşması gerektiğini ve bu sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu yineledi.

İki devletli perspektifin önemine değinen Scholz, Avrupa'da başarıyla uygulanan umut ve dostluk örneklerini paylaştı. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Scholz, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık ek finansmana erişim sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.