ABD Gazze'deki geçici limanın tamir edileceğini duyurdu

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının etkisi altındaki Gazze'deki ABD'nin kurduğu geçici limana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu hasarın onarılması için limanın 2 gün içinde sökülerek İsrail'in Aşdod kentine götürüleceğini belirten Singh, tamir işlemlerinin "en az 1 hafta" süreceğini ifade etti.

Yetkililer, limandaki hasarın ABD'nin deniz yoluyla yardım sevkiyatını askıya almasına neden olduğunu doğrulamıştı.

AÇILIŞI 17 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Yapımı 2 aydan uzun süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

Daha önce yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç gün boyunca askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını rapor etmişti.

BM yetkilileri, geçici limanın sadece kara yoluyla takviye sağlayabileceğini ve tek başına yeterli olmayacağını vurguluyor.