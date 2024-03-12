Batuhan Karadeniz ateş püskürdü: 'Ben senin kadar omurgasızını görmedim'

Sosyal medyada yayım yapan Sky Spor kanalında Hakan Gündoğar’ın sunup eski futbolcular Ceyhun Eriş ve Batuhan Karadeniz’in yorumculuk yaptığı programda son günlerde gündemden düşmeyen Fenerbahçe – Pendikspor maçı mercek altına alındı. Yorumculardan Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam hakkında çok sert yorumlarda bulundu.

“BEN KADİR SAĞLAM KADAR OMURGASIZ BİR HAKEM GÖRMEDİM"

Kalkacaklar benim gözümün içine baka baka tehdit edecekler, ben kalkacağım sağıma soluma bakacam, avel avel! Pendikli oyunculara çatır çutur çıkartıyorsun kırmızı kartı. Adam seni tehdit ediyor. Bu ülkede tehdit 6 aydan başlıyor, 6 ay; sosyal medyadan edilen tehdit 3, 6 ay arası! Adam seni, gözünün içine baka baka tehdit ediyor be!

Ya bir şey söyleyeceğim bu Mert Hakan Yandaş’a bunu kim verebiliyor? Bu nasıl bir şey ya! Fenerbahçelilere sesleniyorum: Fenerbahçe forması altında oynayan bir takım oyuncusuna bir futbolcuya şu yakışır mı?

“BUGÜN FUTBOLUN BİTTİĞİ GÜNDÜR"

Mustafa Kemal Atatürk’ün nasıl bir sözü var “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” diyor. Ulan senin ağabeyin Pendikspor’un antrenörü. Yarın sen antrenör olacaksın, kulübeye gideceksin, antrenörlük yapacaksın sen kalkıpta bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş bir adama şu hareketi nasıl yaparsın ya! Sana kim veriyor bu cesareti! Burası muz cumhuriyeti mi? Halil Umut Meler saha içinde darp edileli kaç ay oldu? Ya bu adamı tehdit ediyorlar burada, tehdit ediyorlar! Hem de göz göre tehdit ediyorlar: “Hocam dikkatli ol! Valla buradan çıkamazsın” diyor.

Ya Kadir Sağlam sen bu kadar mı korkaksın? Ya burası neresi, Etiyopya’da mı yaşıyoruz biz? Böyle bir şey var mı? Sen bu adamı nasıl atamazsın? Bak bugün futbol konuşulmaz. Bugün futbolun bittiği gündür. O zaman yarın Okan Buruk çıkıp bir hakeme sen buradan çıkamazsın dediğinde biz kime ne anlatacağız, ne söyleyeceğiz? Pendikli çocuklara yazık değil mi?