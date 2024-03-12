Fenerbahçe'nin yıldızı gitmek istediği takımı 'çocukluk hayalim' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselen yıldızlarından İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Çocuklarla bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan İsmail Yüksek, burada gitmek için hayalini kurduğu takımı da açıkladı.

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." dedi.

İsmail Yüksek; Real Madrid forması giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da şöyle konuştu: "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın."