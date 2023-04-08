'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı

Videoda bir dizi yaşanmış olaydan bahseden Topçu, yüzlerce yorum aldı.

Ancak birçok yorum, Topçu'nun bahsettiği olayların gerçek olmadığına inanarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bu olayların gerçekleşeceğini sananlar yorum yağmuruna tuttu..

Topçu'nun paylaşımı, gündemde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Yönetmen Teoman Topçu videosunda şunları söyledi.

"Eğer ki Bay Kemal'e oy verirseniz size olacakları söyleyeyim arkadaşlar.

Cumhuriyet tarihindeki bütün fabrikaları ve kurumları satar ya da özelleştir.

Yirmi lira gelen faturam 2000 lira.

O geç bildiğin yolum köprünün parasını sana bana ödetir.

Ülkeye milyonlarca mülteci sokar. Senin benim rızkımı onlara iyidir.

Bir ev parasına ne idüğü belirsiz diye insanları Türk vatandaşı yapar.

Kendinden olmayanları ağza alınmayacak hakaretler eder.

Ne kadar liyakatsiz adam varsa kurumların başına getir.

Ne bileyim hayvanat bahçesinin müdürünü alır Tübitak’ın başına koyar.

Hayatında tek bir güvenlik makalesi okumamış bir adamın içişleri bakanı da yapabilir, ekonominin başına damadını getirebilir. Sonra 128 milyar dolarla beraber bir bakmışsın damat ortadan kaybolmuş.

Ardından da epistemolojik kutuplar yaşayabilir. Ve enflasyon yüzde yüz 80'in üzerine çıkabilir. Mesela dolar 19 üzeri olur, akaryakıt 25 30 lira olur.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde terör örgütü diye kayıtlı olan HÜDA-PAR’a yani Hizbullah’a bir oy uğruna müttefik olabilir.

Tek koltukta kalabilmek için binlerce çürük binaya imar affı getirebilir.

Allah muhafaza onlar yıkılırsa, altında kalırsak, can verirsek ne olur.

Sen akşam neyi yiyeceğim diye, ay sonunu nasıl getireceğim diye evladının geleceğini kara kara düşünürken, sırf bu yüzden memleketi terk etmeyi planlarken, ülkenin dört bir yanına yazlık kışlık saraylar yapıp çocuklarıyla saltanat sürebilir mesela.

Sen de elinde kuru ekmekle onları alkışlarsın.

Eğer aklın varsa Bay Kemal'e oy vermezsin kardeşim."

İşte o yorumlardan bazı örnekler;