8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı

'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı

Yönetmen Teoman Topçu yine çok konuşulacak bir video yayınladı. Yönetmen Teoman Topçu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bay Kemal'e oy verirseniz size neler olacağını söyleyeyim" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:16
Takip Et

'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı

'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
+
Aa
-

Videoda bir dizi yaşanmış olaydan bahseden Topçu, yüzlerce yorum aldı.

Ancak birçok yorum, Topçu'nun bahsettiği olayların gerçek olmadığına inanarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bu olayların gerçekleşeceğini sananlar yorum yağmuruna tuttu..

Topçu'nun paylaşımı, gündemde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Yönetmen Teoman Topçu videosunda şunları söyledi.

"Eğer ki Bay Kemal'e oy verirseniz size olacakları söyleyeyim arkadaşlar.

Cumhuriyet tarihindeki bütün fabrikaları ve kurumları satar ya da özelleştir.

Yirmi lira gelen faturam 2000 lira.

O geç bildiğin yolum köprünün parasını sana bana ödetir.

Ülkeye milyonlarca mülteci sokar. Senin benim rızkımı onlara iyidir.

Bir ev parasına ne idüğü belirsiz diye insanları Türk vatandaşı yapar.

Kendinden olmayanları ağza alınmayacak hakaretler eder.

Ne kadar liyakatsiz adam varsa kurumların başına getir.

Ne bileyim hayvanat bahçesinin müdürünü alır Tübitak’ın başına koyar.

Hayatında tek bir güvenlik makalesi okumamış bir adamın içişleri bakanı da yapabilir, ekonominin başına damadını getirebilir. Sonra 128 milyar dolarla beraber bir bakmışsın damat ortadan kaybolmuş.

Ardından da epistemolojik kutuplar yaşayabilir. Ve enflasyon yüzde yüz 80'in üzerine çıkabilir. Mesela dolar 19 üzeri olur, akaryakıt 25 30 lira olur.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde terör örgütü diye kayıtlı olan HÜDA-PAR’a yani Hizbullah’a bir oy uğruna müttefik olabilir.

Tek koltukta kalabilmek için binlerce çürük binaya imar affı getirebilir.

Allah muhafaza onlar yıkılırsa, altında kalırsak, can verirsek ne olur.

Sen akşam neyi yiyeceğim diye, ay sonunu nasıl getireceğim diye evladının geleceğini kara kara düşünürken, sırf bu yüzden memleketi terk etmeyi planlarken, ülkenin dört bir yanına yazlık kışlık saraylar yapıp çocuklarıyla saltanat sürebilir mesela.

Sen de elinde kuru ekmekle onları alkışlarsın.

Eğer aklın varsa Bay Kemal'e oy vermezsin kardeşim."

İşte o yorumlardan bazı örnekler;

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
4
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.