﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam

Sosyal medya hesaplarında olmayan bu video gruplarda en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Teoman Topçu şu sözleri söyledi

SORMAYALIM MI?

“İnsanın ağrına ne gidiyor. Ortalık yerinden oynamış, ülke 4 seviye alarm durumu ilan etmiş, deprem bölgesine ikinci günün sonunda yardımlar gelmeye başlıyor. O da depremzedelerin ve sosyal medyanın sayesinde.

Yine halk kendi içinde durumu idare etmeye çalıştı, edeceğiz de tabii ki bu durumlarda el ele vereceğiz. Ama gelinen şu noktada görünen o ki iktidarı eleştirdiğimizde alet etmeyin diyenler oluyor.

Devletin başındakileri şimdi eleştirmeyeceğiz de pardon ne zaman eleştireceğiz. Devletten yardım gelmediği için insanlar bizlere mesaj atıyor “ne olur yardım edin, kimse yok burada” diye. Sen hangi siyasetten bahsediyorsun.

“İnsanlar enkaz altında can çekişirken, soğuktan donarken, açlıktan ölürken, Malatya kışlasındaki askerleri neden oralara salmadınız, neden göndermediniz” diye Sormayalım mı?

Bir gecede yüzbinlerce insanı sokağa döken, binlerce güvenlik görevlisini, polisi, sokağa döken iktidar “Allah ne verdiyse dökülün gidin oradaki insanlara yardım edin onları oradan çıkarın” demez mi?

Orman yangınlarında bile halk kendiliğinden seferber oldu. Bas bas bağırdık yalvardık “nerede bu söndürme uçakları, nerede bu itfaiyeler, neyi bekliyorsunuz” sonra bana bu işleri siyasette alet etmeyin diyorlar.

Ben mi yönetiyorum kardeşim ülkeyi, ben mi veriyorum bütün kararları, bu olanların muhatabı kim Nihat Doğan mı?

Doğu bölgesinin deprem tehlikesi altında olduğunu 15 yaşındaki çocuk bile bilirken, siz nasıl bunun önlemini almazsınız kardeşim diye Sormayalım mı?

Aya çıkacağız diye ahkam kesip daha iki gün olmuş Hatay’a ulaşamadınız diye Sormayalım mı?

Binlerce ev yıkılmış binlerce insan hayatını kaybetmiş ekonomi bakanının orada ne işi var diye Sormayalım mı?

1999 yılından beri iletişim vergisi adı altında deprem vergisi topluyorsun ama halk yine kendi içinde halletmeye çalışıyor yine iletişim bozukluğu var bu vergiler nerede diye Sormayalım mı?

O canlar enkazların altında inim inim inlerken sela okutulur mu be kardeşim Sormayalım mı?

Antin kuntin (argo) mevzular için sokaklara dökülüp tekbir çeken cemaatler, tarikatlar bir kere de böyle durumlarda toplanıp yardım etsenize diye Sormayalım mı?

İHA'lar, SİHA’lar, tanklar, uçaklar diye övünürken nerede kardeşim bu kurtarma araçları ekipleri diye Sormayalım mı?

Bilim insanları, araştırmacılar yıllarca o bölgenin deprem bölgesi olduğunu ve önlem alınması gerektiğini anlatırken neden önlem almadın ey hükümet diye Sormayalım mı?

Tabii orası AKP bölgesi değil ya niye el atsın değil mi? Ama sorsan hepimiz aynı gemideyiz, oradan buradan sürekli yardım mesajları geliyor niye bize geliyor? Çünkü orada muhatabı yok.

Bu halimizle bile olayı duyar duymaz koştuk elimizden geleni yapıyoruz.

Ama sen niye geç kaldın hükümet diye Sormayalım mı?

Hepiniz bir adamın kulu olmuşsunuz, sesiniz çıkmıyor korkudan, hareket etmesi gereken kurumlar bir adamdan emir gelmesini bekliyor, yalan yanlış haberler yayınlıyorsunuz, utanım be.

Hükümetten önce ben oraya varabiliyorsam, insanlar oraya varabiliyorsa, bir saat sonra sizin orada olmanız lazım.

Siz devlet babasınız…