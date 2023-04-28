Bay Kemal'in tahtasında beşinci bölüm ‘Çok hazırız sevgili halkım’ diyerek paylaştı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, vatandaşların zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması ve depremden etkilenen şehirlerin yeniden canlanması için üretim, ticaret ve dünya ile rekabet etme şartı olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye'nin önemli bir jeopolitik avantaja sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;