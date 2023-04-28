Bay Kemal'in tahtasında beşinci bölüm ‘Çok hazırız sevgili halkım’ diyerek paylaştı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, vatandaşların zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması ve depremden etkilenen şehirlerin yeniden canlanması için üretim, ticaret ve dünya ile rekabet etme şartı olduğunu vurguladı.
Bu doğrultuda, Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye'nin önemli bir jeopolitik avantaja sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Sevgili halkım zenginleşme şartlarından biri Türkiye'ye bir ticaret ve yatırım üssü haline getirmek. Biliyorsunuz Çin'in geliştirdiği yeni İpek yolu projesinde Türkiye önemli jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız."