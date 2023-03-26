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Bayburt’un yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla kaplı yolları açma çalışmaları devam ediyor. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:55
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Bayburt’ta karla mücadele çalışması

Bayburt’un yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor
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İHA'nın haberine göre, Mart ayının sonuna doğru gelinirken Bayburt’un yüksek kesimlerinde kıştan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altına düştüğü Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylalarında karla mücadele çalışması devam ediyor. Bayburt-Trabzon sınırında yer alan 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda Karayolları 106. şube şefliği ekiplerince karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Soğanlı Dağı'nda ekipler, karla kaplı yollarda sürücülerin sorun yaşamaması için seferber oluyorlar. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu dağda, tipi ise ekiplere zor anlar yaşattı. Geceden beri devam eden kar yağışının ardından civarda hayvancılık yapan köylüler karla kaplı yollarda mahsur kaldılar. Henege yaylasına giden yol ise ekiplerce açılarak, köylülerin mağduriyetleri giderildi. Bununla birlikte bölgede çalışma yürüten ekipler, Kavlatan, Günbuldu, Dumlu köylerinin yollarının ulaşıma kapalı olduğu bilgisini aktardı. Ekiplerden alınan bilgiye göre, kapalı bulunan köy yolları karların erimesiyle birlikte ulaşıma Nisan ayında açılmaya başlanacağı belirtildi.

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