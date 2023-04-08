Leverkusen Frankfurt'u yendi. Galibiyet serisini sürdürdü

Bundesliga'da Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Leverkusen'in stadı BayArena'daki maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Adli, Diaby ve Serdar Azmoun attı.
Frankfurt'un tek golü Sow'dan geldi.
Bayer Leverkusen, Frankfurt karşısında aldığı galibiyetle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Bayern Leverkusen, ligde 43 puana yükseldi ev 7. sıradaki yerini korudu.
Eintracht Frankfurt, 41 puanda kaldı ve 6. sıradaki yerini korudu.