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Bayern Münih Union Berlin'i ezdi geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 3-0 yendi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:07
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Bayern Münih Union Berlin'e fark attı

Bayern Münih Union Berlin'i ezdi geçti
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Bayern Münih, Bundesliga'da 22. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Union Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca karşılaşma, Bayern Münih'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Union Berlin ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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