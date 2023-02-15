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Messi'li PSG, Bayern'i yenemedi. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan PSG-Bayern Münih maçını değerlendirdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 01:08
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Fatih Saboviç yazdı. Messi'li PSG, Bayern'i yenemedi

Messi'li PSG, Bayern'i yenemedi. Fatih Saboviç yazdı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları başladı. Paris Saint-Germain'in sahasında Bayern Münih'i ağırladığı 90 dakika 1-0 Alman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Devler Ligi'nde son 16 maçlarının heyecanı başladı. İlk karşılaşmaların 14-15 ile 21-22 Şubat'ta, rövanşların ise 7-8 ile 14-15 Mart'ta oynanacağı organizasyonda Fransız devi Paris Saint-Germain, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırladı.

İKİ EKİPTE DE ÖNEMLİ EKSİKLER...
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde iki takımın da önemli eksikleri vardı. Paris Saint-Germain'de Mukiele ve Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Bayern'de ise Hernandez, Mane, Mazraoui, Neuer ve Wanner yine sakatlıkları sebebiyle kadroda değildi.

TEK KAYIPLARI BAYERN'E KARŞIYDI
Evinde oynadığı son 32 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birinde gol atamayan PSG, boş geçtiği tek karşılaşmada Bayern'e 1-0 mağlup olmuştu. 90 dakika öncesinde Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle saygı duruşu yapıldı ve sahaya Türkçe olarak yazılmış, "Yanınızdayız" pankartı ile çıkıldı.

MERKEZDEN SONUÇ ALMAYA ÇALIŞTILAR
İlk yarı boyunca iki ekip birbirini ölçmeye çabalarken, Bayern Münih'in boğucu atakları çok daha baskındı. İlk 45'te Bayern 10 şut deneyip 2 isabet bulurken, Paris Saint-Germain 1 kere kaleye gidip şut isabeti sağlayamadı. PSG orta sahada oyuncu kalabalığı oluşturup merkezden sonuç almak istedi.

İLK DEVREDE, "GOL" SESİ ÇIKMADI
Fransız temsilcisi Hakimi-Mendes kanatlarını hiç kullanmadı denilse yeridir. Organizasyonunu oturtamayan Paris Saint-Germain, Messi gibi kaliteli ayaklarının sahne almasını bekledi ancak bireysel yetenekler ön plana çıkamadı. Bayern de skoru bozamayınca ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

BAYERN HIZLI BAŞLAYIP SONUCA GİTTİ
İkinci devreye de tıpkı ilk yarıdaki gibi hızlı başlayan Bayern Münih, dakikalar 52'yi gösterirken Coman ile ağları sarstı ve üstünlüğü ele geçirdi: 0-1. Dakikalar 62'yi gösterirken yine Alman devinin atağı gelişti ve Choupo-Moting'in şutu direkten döndü.

RÖVANŞ MAÇI 8 MART'TA MÜNİH'TE
Kalan süreçte Paris Saint-Germain teknik heyeti ve oyuncularının tüm hamleleri sonuçsuz kaldı. Farkı artırma şansları bulan Bayern Münih de bunları değerlendiremeyince karşılaşma 1-0'lık skorla sona erdi. Rövanş, 8 Mart'ta Almanya'da oynanacak.

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