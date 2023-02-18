Bayern Münih kimseden çekmedi Gladbach'tan çektiği kadar

Alman Ligi'nde son yarım asrın en çok heyecan uyandıran derbisi Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih maçları.

Bu akşamki de öyleydi.

Hafta boyu konuşuldu.

Lider Bayern Münih Bundesliga'nın devi.

Üstelik çok forma. Son 5 maçını kazandı. Daha 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi Fransa'da yendi.

Piyasa değeri rakibinin dört katı. Futbolcu kalitesi kıyas kabul etmez. Üstelik B.Mönchengladbach'tan kaleci Sommer'ı transfer etti.

Yani kağıt üstünde maçın favorisi.

Ama mütevazi B.Mönchengladbach şansı tutmuyor.

Ligdeki en ezeli rakibi.

Çünkü Bundesliga'da en çok yenildiği takım.

Ayrıca rakibiyle oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

İşte maç böyle bir ortamda başladı.

İlk dakikalarda Bayern Münih pas kurgulu ataklarla gol ararken, B.Mönchengladbach sıkı savunma, yoğun markaj ve kontratak hücumu yeğliyordu.

Sıkı savunma ile liderin ataklarını durduruyor, orta sahada kaptığı toplarla ani ve hızlı çıkışlar yapıyordu.

İşte o hızlı çıkışların birinde 8.dakikada Kramer gole giderken Upamecano tarafından düşürüldü.

Upamecano gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih eksikliğin şaşkınlığını yaşarken, bir yenik duruma düşmez mi! 13.dakikada çalışılmış bir duran top organizasyonunda Stindl eski takım arkadaşı kaleci Sommer'ı avladı ve B.Mönchengladbach'ı öne geçirdi.

Bu gol Bayern Münih için tam bir şoktu.

Böylesine zorlu bir derbide, henüz 13.dakikada hem 10 kişi kalıp, hem yenik duruma düşmek konuk ekibi psikolojik olarak yıktı.

Bayern savunması geniş açıklar verirken, Stindl 23.dakikada yüzde yüzlük fırsatı kaçırmasa Mönchengladbach belki de maçı erken koparacaktı.

Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann baktı ki, savunma dağılmış, maç gidiyor, forvetten Thomas Müller'i çıkarıp, defansı Cancelo ile güçlendirdi.

Bu değişiklik işe yaradı, oyunu dengeledi.

Orta sahada dengeyi sağlayıp, kanatları daha çok kullanmaya başlayan Bayern Münih 35'te beraberliği sağladı. Davis'in soldan yaptığı ortaya Choupo-Moting şık vurdu: 1-1

Bu ilk yarının skoruydu.

İkinci yarı başlarken, Bayern teknik direktörü Nagelsmann adeta harakiri yaptı.Henüz yeni toparlanmış orta sahadan Goretzka'yı çıkarıp forvete savunma oyuncusu Ligt'ı aldı.

Böylece orta sahadaki üstünlüğü ele geçiren B.Mönchengladbach oyunun hakimi oldu.

Nitekim, 55.dakikada Hofmann orta sahada rakibinin hatasından aldığı topla, solda Plea'yı görüp, cezaalanına girdi. Plea'nın pasında kayarak vurdu, Sommer'ın yapacağı bir şey yoktu: 2-1

Artık oyunun kontrolü tamamen ev sahibine geçti.

Mönchengladbach 83.dakikada skoru 3'ledi. Hofman'ın asistinde Thuram ağladı gördü:3-1

Bayern 90+3'de skoru 3-2'ye getirdi ama bu yenilgiden kurtaramadı.

Böylece Mönchengladbach Bayern Münih ile oynadığı son 6 maçta 4'ncü galibiyetini aldı.Bayern ise henüz galibiyeti yok.

Maçın yıldızı bir gol, bir asistle Mönchengladbach'lı Hofman'dı.

Lider Bayern Münih'te ise yenilginin sorumlusu önce kırmızı kart gören Upamecano, ardından da yanlış tercihler yapan teknik direktörü Nagelsmann'dı.

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