Bayern Münih'e karşı 10 Aslan hazır. Okan Buruk 1 mevkide kararsız kaldı

Galatasaray'da gözler çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk da zorlu mücadele için kolları sıvadı. İlk 11'ini belirlemeye çalışan başarılı çalıştırıcının kafasında 10 oyuncu hazır.

NELSSON KULÜBEYE

Muslera'nın sakatlığında kaleyi Günay Güvenç'e teslim edecek, sağ bekte yine Boey'yi oynatacak olan Okan Buruk, stoper pozisyonunda değişiklik yapacak. Kasımpaşa karşılaşmasında Nelsson'un performansından memnun olmayan Buruk, sol bekte oynattığı Abdülkerim Bardakçı'yı yeniden Sanchez'in yanına çekecek. Sol beke de Angelino monte edilecek.

TETE Mİ ZİYECH Mİ?

Okan Buruk'un orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'ı kullanacağı belirtildi. Ön tarafta Zaha-Kerem-Icardi üçlüsünü bozmayı düşünmeyen başarılı teknik adamın sadece Tete ve Ziyech arasında kararsız kaldığı öğrenildi.