Okan Buruk hakeme ateş püskürdü. Karşılaşmanın ardından konuştu

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçının son dakikalarında hakeme çok seet tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı "Birinci dakikada 5 metrelik ofsaytla başladık. Hakeme bağlamak istemiyorum" dedi.

Okan Buruk hakeme ateş püskürdü. Karşılaşmanın ardından konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Allianz Arena'da oynanan mücadelenin sonlarına doğru hakeme tepki gösteren Okan Buruk, adeta saha kenarından Portekizli hakem Antonio Nobre'ye tepki gösterdi.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından konuşan Buruk, mücadeleyi hakeme bağlamak istemediğini ve birçok pozisyonun sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-Birinci dakikada 5 metrelik ofsaytla başladık. Hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularım iki maçta da önemli bir mücadele sergiledi. Bayern'e karşı iyi oyunlar oynadık. Gol atabilirdik, öne geçme şansı yakaladık. Davies'in pozisyonu ikinci sarıdan kırmızı kart olabilirdi. Faulü veriyorsa ikinci sarıdan kırmızı olması gerekirdi. Duran top öncesinde Barış'ın ayağına basma var. Bunlar oyun içinde kırılma noktaları. Genel olarak istediklerimizi yaptık, en büyük eksikliğimiz sonlandırmaydı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok otomatikleşmiş, çok iyi oyuncular. Şampiyonlar Ligi için favorilerden biri. Oyuncularıma bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

-Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediyoruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

-Şu an çok farklı bir puanda da olabilirdik. Gruptan çıkmış olarak konuşuyor olabilirdim. Gelen pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Oyun olarak doğru gidiyoruz. Çok fazla da yeni oyuncu katıldı aramıza, mevcut düzen içinde takım olarak hep birlikte daha iyiye gitmeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz son iki maçı kazanıp, gruptan çıkmak.

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