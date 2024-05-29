Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu. 3 yıllık imza attı

Bayern Münih'te büyük hayal kırıklığı ile tamamlanan sezonun ardından fatura teknik direktör Thomas Tuchel'e kesilmişti. Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Bayern Münih, Vincent Kompany ile anlaşma sağladı.

Resmi siteden yapılan duyuruda, takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini belirtildi. 38 yaşındaki Belçikalı çalıştırıcıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Vincent Kompany, "Bayern Münih ile mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Bu kulüpte çalışabilmek büyük bir onur. Bayern Münih futbol dünyasının en saygın kurumlarından biri" dedi.

Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra Anderlect'te yardımcı antrenörlük görevini yapan Kompany, ilk teknik direktörlük deneyimini de burada yaşadı. Daha sonra Burnley'yi çalıştıran Belçikalı teknik direktör, İngiliz ekibi ile Premier Lig'e yükselse de maceraları 1 sezon sürdü.

Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.