Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı

Bayern Münih'e Upamecano'nun sakatlığının ardından bir oyuncudan daha kötü haber geldi.

Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı

Milli ara sonrası 21 Ekim'de kendi liginde Mainz, 24 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak olan Alman devi Bayern Münih'te bir sakatlık daha yaşandı.

Alman devinde an itibarıyla Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun sakatlıkları bulunurken bu isimlere Eric Maxim Choupo-Moting de eklendi.

Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Eric Maxim Choupo-Moting'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca Neuer ve Buchmann'ın sakatlıklarını atlatmak üzere olduğu ve milli ara sonrası iki oyuncunun geri döneceği aktarıldı.

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