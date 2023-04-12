Bayern Münih'te iki yıldız birbirine girdi. Manchester City maçı sonrası ortalık karıştı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, Manchester City'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Alman ekibi Bayern Münih'te maç sonu soyunma odası karıştı.



MANE VE SANE BİRBİRİNE GİRDİ

Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi.

Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı ve bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.

Sane bu sezon 36 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Mane ise 32 maçta 11 gol ve 5 asist yaptı.