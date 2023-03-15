Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN:

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'nde Gent'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool ile oynayacak. Saat 23'teki maçı Sedat Kaya yazacak.

YARIN:

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor, Konferans Ligi'nde evinde Fiorentina'yı ağırlayacak. Saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.