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Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar

Süper Lig, 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:06
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Futbolda heyecan Yeniçağ'da. Biter bitmez yazacaklar

Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
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YARIN:
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City-Bayern Münih mücadelesi oynanacak. Saat 22'de başlayacak maçı Sedat Kaya değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:
Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedelere yardım amaçlı özel maçta karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Maçı Gürel Yurttaş yazacak.

Spor Toto 1. Lig'de saat 20.30'da Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı olacak. Mücadeleyi Turgay Beşyıldız yazacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Chelsea ile karşılaşacak. Saat 22'deki maçı Fatih Saboviç yazacak.

PERŞEMBE:
Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ile oynayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Bu kritik mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

 

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