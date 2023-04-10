﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City-Bayern Münih mücadelesi oynanacak. Saat 22'de başlayacak maçı Sedat Kaya değerlendirecek.
ÇARŞAMBA:
Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedelere yardım amaçlı özel maçta karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Maçı Gürel Yurttaş yazacak.
Spor Toto 1. Lig'de saat 20.30'da Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı olacak. Mücadeleyi Turgay Beşyıldız yazacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Chelsea ile karşılaşacak. Saat 22'deki maçı Fatih Saboviç yazacak.
PERŞEMBE:
Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ile oynayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Bu kritik mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.