Baygın bulduğu kargayı lokumla canlandırdı

Kaynak: İHA
Baygın bulduğu kargayı lokumla canlandırdı

Malatya’da mezarlıkta baygın halde bulunan karga, görevli tarafından kurtarıldı. Üzerine su dökerek kendine getirdiği karga, lokumla beslendikten sonra uçarak gözden kayboldu.

Malatya’da ilginç bir olay meydana geldi. Şehirdeki bir mezarlıkta baygın halde bulunan bir karga, mezarlık görevlisi tarafından fark edildi. Görgü tanıklarına göre, karga uzun süre hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Görevli, kargayı kurtarabilmek için hemen harekete geçti. Öncelikle, baygın karganın üzerine su dökerek hayata döndürmeye çalıştı. Su müdahalesinin ardından karga yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Karganın iyileştiğini gören görevli, ona enerji vermek amacıyla bir parça lokum sundu. Karga, lokumu iştahla yedikten sonra kendine daha da geldi. Güç topladıktan sonra, kanatlarını açarak uçarak gözden kayboldu.

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