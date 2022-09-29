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Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor

Baykar Teknoloji’nin yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’ya yeni bir talip daha çıktı. İddiaya göre bir Körfez ülkesi daha Türk SİHA’larından satın almak istiyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 21:36
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Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor

Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
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Körfez ülkeleri arasında ilk olarak Katar, Baykar’dan Bayraktar TB2 siparişinde bulundu. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Baykar ile görüşmelere başladı ve son çıkan haberlere göre, 20 adet Bayraktar TB2 satışı gerçekleşti bile. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplamda 120 adet Bayraktar TB2 satın almak istediği ileri sürüldü. Bu gerçekleşirse, BAE, Baykar’ın filosundan sonra en fazla Bayraktar TB2’ye sahip filoyu kuracak. Şimdi ise bir Körfez ülkesi daha Baykar’dan SİHA istiyor.

KUVEYT BAYRAKTAR TB2'YE TALİP

SavunmaSanayiST.com’un haberine göre, Katar ve BAE’nin ardından Kuveyt de Bayraktar TB2 SİHA’lara talip oldu. Bu arada, Bayraktar TB2 daha önce Kuveyt’te şov yapmıştı. 16 Temmuz 2019 günü Kuveyt’te bir demo uçuşu yapan Türk SİHA’sı yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarına karşın tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu kırmıştı. 

Bununla birlikte, haber kaynağının iddiasına göre, Baykar ve Kuveyt Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler devam ediyor. İlerleyen haftalarda taraflar arasında satış anlaşmasının imzalanması bekleniyor. 

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﻿Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
﻿Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
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