Bayram ekranında ne var?

Acısıyla, tatlısıyla koskoca bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bugün, Ramazan Bayramı’nın ilk günü… Kimimiz tatil yapacak kimimiz de bayramı evimizde geçirecek. Bayramda evde zaman geçirmenin en iyi yollarından birisi de her ne kadar dijital çağın baş döndürücü bir şekilde ilerlediği bir dönem de olsa, televizyon izlemek. Peki, televizyonda ekranında ne var? Bayramda neler izleyeceğiz? İşte 3 günlük program önerisi…

Bayramın ilk günü (30 Mart):

TRT’de gündüz kuşağında rutin eğlence ağırlıklı yayın var. Akşamında ise “3’te 3” isimli bilgi yarışması ve ardından ‘Teşkilat’ dizisinin tekrarı var. Kanal D’de ‘Şarkılar Bizi Söyler’in tekrarı olacak. atv’de ‘Bal Kaymak’ ve ‘Ajan Johnny İş Başında’ isimli yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. TV8’de kanalın sevilen yarışma programı ‘Survivor’ izleyicisiyle buluşacak. Star TV’de ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ filmi gösterilecek. NOW TV’de ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Show TV’de ‘Tokatçı’ ve ‘Korkusuz Korkak’ filmleri yayınlanacak.

Bayramın ikinci günü (31 Mart):

Star TV’de ‘Eyvah Eyvah’ filmi var. NOW TV’de ‘Kızıl Goncalar’ ve ‘Hudutsuz Sevda’nın tekrar bölümleri olacak. Kanal D’de ‘Uzak Şehir’in tekrar bölümü var. atv’de ‘Zoraki Misafir’ ve ‘Karanlık’ isimli yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. Show TV’de ‘Arif ve 216’ ile ‘Sakar Şakir’ filmleri yayınlanacak. TV8’de yine yarışma programı ‘Survivor’ olacak.

Bayramın üçüncü günü (1 Nisan):

Star TV’de ‘Kral Kaybederse’ ve devamında ‘Sahipsizler’in tekrar bölümü yer alacak. atv’de ise ‘Bir Gece Masalı’nın tekrar bölümü ve ardından ‘Kaçış Planı’ isimli yabancı film yayında olacak. Kanal D’de ‘Kılıbık’ ve ‘Bizum Hoca 2’ isimli yerli filmler ekrana gelecek. Show TV’de ‘Eltilerin Savaşı’ ve ‘Nasipse Olur’ isimli filmler var. NOW TV’de ‘Bayramlık’ ve ‘Babasının Kızı’ adlı yerli filmler yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor’ yayınlanacak.

Hemen, şunu da ekleyeyim. TRT 1’in bayramın ikinci ve üçüncü gününe ait yayın akışına ulaşamadığım için o günlere ait bir şey yazmadım. Yoksa, TRT’ye dair herhangi bir kasti durum veya art niyetim yok. Bunu da not düşeyim.

Spor ve haber kanallarında da pek değişen bir şey yok. 3 aşağı 5 yukarı kendi yayın formatları gereği yayınlarına devam edecekler. Normal günlerden farklı olarak bayram için hazırlanan özel içerikleriyle izleyicilerine sürpriz yapacaklar.

Not: Okurlarım başta olmak üzere bütün İslâm dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde geçireceğiniz nice bayramlara erişebilmek dileğiyle. Mutlu bayramlar.