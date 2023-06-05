Bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ikramiyelerini almayı bekleyen emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin, yılın ikinci bayramı öncesinde yatırılacağı tarih merak ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.