CHP'li Gürer: Bayram ikramiyesi ile torunlara harçlık bile verilmiyor

Editör: Sami Gürel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşık kurban bayramı öncesinde emeklilerin kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ KALMADI

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılsa da, bu miktarın alım gücünün önceki yıllardaki en düşük emekli maaşına göre çok düşük seviyede kaldığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kurbanlık fiyatlarına baktığımızda küçükbaş kurbanlıklar 8-10 bin liradan başlıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ise 2 bin lira. Emekli bu parayla torunlarına harçlık bile veremez duruma geldi. Vatandaşın alım gücü çok düştü, emeklinin alım gücü ise hiç kalmadı” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI, EMEKLİYE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bayram ikramiyeleri de asgari ücretten az olmamalı. Geçtiğimiz günlerde TV’lere çıkan Cumhurbaşkanı emekliler için müjde diye açıklama yapmaya başlayınca, herhalde cumhurbaşkanı bayram ikramiyelerini artırıyor diye düşündük. Meğer maaşların bayram öncesinde ödeneceğini açıklıyormuş. Cumhurbaşkanı hayal kırıklığı yaşattı” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU 15 BİN LİRA OLARAK ÖDENMESİNİ SAĞLAYACAKTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram ikramiyelerinin toplamının 15 bin lira olarak emeklilere ödenmesi yönündeki kamuoyuna yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiye tutarının asgari ücret olması için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi. Gürer, teklifinde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı ve enflasyon karşısında düşen alım gücüne dikkat çekti. Gürer, “En büyük toplumsal gruplardan olan emekliler, her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde emeklilerin ekonomik ve sosyal durumları yakından incelenmeli, gözetilmeli ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çözüm yolları aranmalıdır. Devlet, emeklileri yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamı, emekli maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 15 milyon insanın yaşam kalitesi, belirlenen enflasyon rakamıyla doğru orantılıdır. Ekonomik zorluklara ek olarak temel gıda ürünlerine yapılan zamlar, emekli vatandaşların alım gücünün ciddi ölçüde düşmesine sebep olmuştur. Yükselen enflasyon, yaşam maliyetinin artmasına ve ülkemizdeki tüm toplumsal grupları olumsuz yönde etkilemiştir.

Ülkemizde birçok emekli vatandaşımız, asgari ücretin altında emekli aylığı ve bayramlarda 2000 TL gibi cüzi bir ikramiye almaktadır. Emekli maaşları genellikle geçim maliyetlerini karşılamak için yeterli geliri sağlamamaktadır. Artan enflasyon ve temel gıda maddelerine gelen zamlar gibi faktörler, emekli vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Bayram ikramiyesinin miktarı, bu artan fiyatları karşılamak için yetersiz kalmıştır. Asgari ücret uygulaması, kişilerin temel ihtiyaçlarının en düşük seviyede karşılanmasını hedeflerken, milyonlarca emeklinin asgari ücretin altında aylık alması, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu nedenle emekli vatandaşlarımıza Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiye tutarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, yıllarca emek vererek çalışmış bu kesimin bayramlarda ekonomik anlamda biraz olsun rahatlamasını sağlayacaktır.

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 2000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin, 15 milyonu aşan emekli vatandaşımızın geçim sıkıntısı içinde olduğu göz önünde bulundurularak güncel asgari ücret tutarına eşitlenmesi amaçlanmaktadır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2000’er TL” ibaresi “o yıl için belirlenen net asgari ücret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.