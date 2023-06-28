Bayram namazına gelmeyen köylüye muhtardan soğuk şaka. Yalağa yatırdılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarının öncülüğünde bayram namazına gelemeyenlere yapılan hareket şaşırttı.

Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmediği tespit edilen kişilere, su dolu yalağa atılarak ceza verildi.

KAÇANLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu. Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"OLUKLARA YATIRARAK CEZA VERDİK"

Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.