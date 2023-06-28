İmam uyuyakalınca online bayram namazı kılındı

Muğla’da imam uyuyakalıp camiye gelmeyince cemaat bayram namazını internet üzerinden kıldı.

İmam uyuyakalınca online bayram namazı kılındı

Odatv’den Murat Sökdü’nün haberine göre, Muğla Menteşe ilçesi Düğerek mahallesi Ahisinan Camisinde bayram sabahı yaşanan olayda camide görevli imamın uyuya kalması nedeniyle cemaate namaz kıldıramadığı ortaya çıktı.

Camide görevli iki imamın olduğu, imamlardan birinin geçtiğimiz günlerde başka bir camiye görevlendirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Muğla Müftülüğü Menteşe Müftü Vekili Hüseyin Kılınçarslan “Şöyle söyleyeyim, insani bir zafiyetten kaynaklanmıştır. Orada iki görevli var. Bir hocamız ihtiyaçtan ötürü başka bir camiye gitti bu arkadaşımız orada kılacaktı. İmam arkadaşımız o gece yolculuktan gelmiş kendisi uykusuzluk olduğunu söyledi. Fakat biz yine bayram sonrası savunmasını almak üzere pazartesi günü işlemleri başlatıp soruşturma açacağız” ifadelerini kullandı.

MUHTAR: YILDA İKİ KERE KILINIYOR OLMAMASI LAZIM

Muğla Menteşe Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol ise, “İmam bayram namazına gelmemiş uyuya kalmış insanlık halidir ama olmaması lazım yılda iki kere kılınan namaz bu. Bayram namazını emekli bir arkadaş internetten kıldırdı diye söylendi bizlere durum budur” diye konuştu.

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