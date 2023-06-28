Ucuz yer bulma hayaliyle gittikleri tatilde rezil oldular. Pahalılıktan sokaklarda yattılar

Vatandaşın gidince ucuz yer buluruz umudu Bodrum'da tükendi. uygun fiyata kalacak yer bulamayan vatandaşlar sahillerde, parklarda hatta kamyon kasalarında uyuyarak geceyi geçirdi.

Ucuz yer bulma hayaliyle gittikleri tatilde rezil oldular. Pahalılıktan sokaklarda yattılar

9 günlük bayram tatili için Muğla’nın Bodrum ilçesine giden vatandaşların bir kısmı otellerde ve pansiyonlarda cebine göre yer bulamadı.

Gidince yer buluruz diye çıkılan yolda evdeki hesap çarşıya uymayınca vatandaşlar deniz manzaralı sahillerde, parklarda, otomobillerin içinde ve kamyon kasalarında uyudu. Hal böyle olunca Bodrum, adeta açık hava oteline dönüştü.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Bodrum'a gelen yerli turistler ucuz otellerde yer bulamayınca soluğu sahillerde aldı.

Bodrum Kalesi manzaralı Kumbahçe ve Paşatarlası plajları açık hava oteline dönüştü. Kimi çadır kurdu, kimi bavullarını yanı başına alarak geceyi böyle geçirdi.

Birçok tatilci bayramın ilk gününü otomobillerin içinde, hatta kamyon kasalarında karşıladı. Bazı tatilcilerin belediyenin banklarında uyuduğu görüldü.

“PARAYI OTELE VERİRSEK AÇ KALIRIZ”

İstanbul'dan tatile gelen 23 yaşındaki üniversiteli Cemil Akbalık, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla 3-4 gün için tatile geldik. Ama cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık hem geri dönemezdik. Bayram nedeniyle pansiyonlarda da yer kalmamış yer olanlarda ise fiyatlar 5 yıldızlı otel ayarında. Hava çok güzel o nedenle sahilde uyumayı tercih ettik.

Birkaç gün böyle idare edeceğiz, tatil böyle de güzel."

İşte açık hava oteline dönüşen Bodrum'da kareler:

bodrum.jpeg

bodrum1.jpg

bodrum3.jpg

bodrum4.jpg

bodrum5.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu Güncel
Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu
İsmail Kartal'ın başarılı olabilmesi için gerekli tek şartı Sedat Kaya açıkladı Spor
İsmail Kartal'ın başarılı olabilmesi için gerekli tek şartı Sedat Kaya açıkladı
Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı... Dünya
Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı...
Ankaragücü Bilazer'i aldı Spor
Ankaragücü Bilazer'i aldı
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi: 2 yaralı Dünya
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi: 2 yaralı
Ankaragücü'nden flaş transfer. İmzayı attı Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer. İmzayı attı