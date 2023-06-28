Ucuz yer bulma hayaliyle gittikleri tatilde rezil oldular. Pahalılıktan sokaklarda yattılar

9 günlük bayram tatili için Muğla’nın Bodrum ilçesine giden vatandaşların bir kısmı otellerde ve pansiyonlarda cebine göre yer bulamadı.

Gidince yer buluruz diye çıkılan yolda evdeki hesap çarşıya uymayınca vatandaşlar deniz manzaralı sahillerde, parklarda, otomobillerin içinde ve kamyon kasalarında uyudu. Hal böyle olunca Bodrum, adeta açık hava oteline dönüştü.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Bodrum'a gelen yerli turistler ucuz otellerde yer bulamayınca soluğu sahillerde aldı.

Bodrum Kalesi manzaralı Kumbahçe ve Paşatarlası plajları açık hava oteline dönüştü. Kimi çadır kurdu, kimi bavullarını yanı başına alarak geceyi böyle geçirdi.

Birçok tatilci bayramın ilk gününü otomobillerin içinde, hatta kamyon kasalarında karşıladı. Bazı tatilcilerin belediyenin banklarında uyuduğu görüldü.

“PARAYI OTELE VERİRSEK AÇ KALIRIZ”

İstanbul'dan tatile gelen 23 yaşındaki üniversiteli Cemil Akbalık, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla 3-4 gün için tatile geldik. Ama cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık hem geri dönemezdik. Bayram nedeniyle pansiyonlarda da yer kalmamış yer olanlarda ise fiyatlar 5 yıldızlı otel ayarında. Hava çok güzel o nedenle sahilde uyumayı tercih ettik.

Birkaç gün böyle idare edeceğiz, tatil böyle de güzel."

İşte açık hava oteline dönüşen Bodrum'da kareler: