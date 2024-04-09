Bayram öncesi ATM'den para çekeceklere büyük şok. Eski banka genel müdürü az önce duyurdu

Bankamatikten para çekmek isteyenlere Bankacılık ve Finans uzmanı Profesör Şenol Babuşcu'dan kritik bir uyarı geldi. Bir dönem Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm başkanı Şenol Babuşcu, bankamatiklere artık 20'lik, 10'luk ve 5'lik bankontların konulmadığını öne sürdü.

Bankaları eleştiren Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medyadan paylaşımı şöyle:

"Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor…"