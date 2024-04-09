AKP’li başkanın ilk icraatı maaşlara yapılan zammı geri almak oldu! İşçiler isyan etti

İşçilerin eylemleri sonucunda geriye dönük alacaklar yatırılırken, imzalanan ek protokole işçilere yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.
Veysel Tiryaki’nin Nisan günü mazbatasını alarak göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı, Altındağ Belediyesi işçilerinin ek protokolle hak ettiği maaş zamlarını geri almak oldu. Tiryaki’nin söz konusu kararı, yeni seçilen Belediye Meclis üyeleriyle aldığı öğrenildi.
Tiryaki ve yeni yönetimin ilk iş olarak işçilerin hakkını gasp etmesi tepki çekerken, işçiler de kararın ardından iş bıraktı. Haklarını alamayan işçiler ise belediye binası önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşçiler, ücretlerin tam yatırılmaması durumunda işi durduracaklarını ifade etti
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