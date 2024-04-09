AKP’li başkanın ilk icraatı maaşlara yapılan zammı geri almak oldu! İşçiler isyan etti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden yaklaşık iki hafta önce AKP'li Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçiler, geriye dönük alacaklarının aylardır ödenmemesi ve eşit ücret talebiyle belediye önünde eylem başlatmıştı. İşçiler, dönemin AKP'li Belediye Başkanı Asım Balcı ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nı protesto etmişti.