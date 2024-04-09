Türk müteahhitlerinden yurt dışında 4,3 milyar dolarlık proje

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin bedeli ilk çeyrekte 4,3 milyar dolara ulaştı..

Sektör, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 431, proje bedeli 28 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk çeyreğinde ise yurt dışında 40 proje üstlenirken bunların bedeli 4,3 milyar dolar olarak belirlendi.

RUSYA İLK SIRADA YER ALIYOR

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den mart ayı sonuna kadar 136 ülkede 507,2 milyar dolar değerinde 12 bin 164 proje üstlendi.

Bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya, yüzde 20,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 102,1 milyar dolarlık proje yürütüldü.

Rusya'yı yüzde 10,5'lik payla Türkmenistan takip ederken, üstlenilen projelerin tutarı 53,4 milyar dolar oldu. Irak, yüzde 6,8'lik pay ve üstlenilen 34,6 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 30,8 milyar dolarlık projeyle Libya ve 28,9 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Sektörün üstlendiği projelerde Suudi Arabistan, yüzde 5,5'lik pay ve 27,8 milyar dolarlık bedelle öne çıktı. Cezayir'de bu dönemde 21 milyar dolarlık, Katar'da 20,2 milyar dolarlık, Azerbaycan'da 19,3 milyar dolarlık, BAE'de 12,8 milyar dolarlık proje üstlenildi.

Türk müteahhitlerin yurt dışında bugüne kadar üstlendikleri projelerde yüzde 13,8 oranlarıyla konut ile kara yolları, tünel ve köprü sektörleri ilk sırayı paylaştı.