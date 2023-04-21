Bayram sabahı cinnet geçirdi. Annesini bıçaklayarak öldürdü

Ağrı’da 29 yaşındaki Muhammed Gündoğdu bayram namazı saatinde tartıştığı annesi Sabiha Gündoğdu’yu bıçakla öldürdü.

Bayram sabahı cinnet geçirdi. Annesini bıçaklayarak öldürdü

İHA’nın haberine göre olay, sabah saatlerinde merkez Abide Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Muhammed Gündoğdu, babası bayram namazına gittikten sonra annesi Sabiha Gündoğdu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Muhammed Gündoğdu, mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile annesini yaraladı. Daha sonra Gündoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sabiha Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhammed Gündoğdu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına

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