Bayram tatili öncesi bu tuzağa dikkat. Ucuz tatil yapmak isteyen vatandaşları hedef alıyorlar

Her sene milyonlarca yabancı turist ağırlayan turizm kenti Antalya’da 9 günlük bayram tatili hazırlıkları başladı. Vatandaşlar tatil yapacakları günü dört gözle beklerken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, vatandaşları sahte tatil sitelerine karşı bir kez daha uyardı.

9 günlük bayram tatili rezervasyonlarını değerlendiren Kuk,“Turizmciler planlamalarını 9 günlük Kurban Bayramı tatiline göre yapmıştı. Son 2 haftadır bayram tatili dönemini için iyi rezervasyonlar almaya başladık. 9 güne çıkmasının olumlu etkisi oldu. Bayram tatili döneminde tesislerin doluluk oranın yüzde 100 olacağını düşünüyorum. Tüketicilerimize önerim rezervasyonlarını son güne bırakmasın. Bugünden tatillerini satın alsınlar, son dakikada ya otel bulamayacaklar ya da fahiş fiyatlara tatil yapmak zorunda kalacaklar” dedi.

4-5 YILDIZLIDA ODALAR 3 BİN TL İLE 15 BİN TL ARASINDA

Antalya’da bir kişi için tatil yapmanın maliyeti hakkında da bilgi veren Kuk, “Ülkemizde fiyatlar sizlerin de bildiği gibi çok yükseldi. Buna rağmen bu yıl hem otelciler hem de seyahat acenteleri kendi karlarından feragat ederek çok uygun şartlarda bütçeler hazırladı. Ortalamaya baktığımız zaman 4-5 yıldızlı tesislerde günlük oda fiyatları 3 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Tabii 15 bin TL üzerinde bulunan tesisler de var. 3 bin TL’nin altında apart tarzında tesisler de var. Bana göre bu şartlarda fiyatlar makuldür” sözlerine yer verdi.

'AYŞE-FATMA TEYZE ŞEKLİNDEKİ İNSANLARDAN SATIN ALIYORLAR'

Her tatil döneminde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı da tüketicileri uyaran Kuk, “TÜRSAB olarak yıllardır bu konuya çok önem veriyoruz. Tüketici maalesef ‘Ayşe-Fatma teyze, Ahmet-Mustafa ağabey’ şeklindeki insanlardan tatil satın alıyorlar. Sonra da büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Biz de her tatil döneminde tüketiciyi uyarmaya çalışıyoruz. Birincisi olarak tüketicilerimiz TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden tatillerini satın almalıdır, bunu internet üzerinden alacaklarsa bize kayıtlı tüm acentelerin numaraları var. Bu numaralar üzerinden ulaşım sağlasınlar. İkinci olarak tüketicilerimiz satın aldıkları hizmeti okumuyorlar, sözleşmede aldıkları hizmetleri mutlaka okumaları gerekir. Üçüncü önerim ise ödemeleri asla nakit ödemesinler. Ya kart üzerinden ya banka üzerinden ödeme yaparak ispatlamaya açık olsunlar” açıklamasını yaptı.

'ÇOK UYGUN FİYATLARDAN ŞÜPHELENİN ARAŞTIRIN'

Vatandaşların kopya tatil siteleri hakkında da uyaran Kuk, “Daha dün yaşadığımız olayda bir seyahat acentemiz normal internet sitesinde normal fiyatlarını yazmışlar. Bu web sayfasını sahtekâr insanlar kopyalayarak insanlara ucuz fiyata satmaya çalışıyorlar. Bunu seyahat acentemiz hemen fark ederek şikayet ederek yakalanmalarını sağladı. Burada tüketicilerimiz çok dikkatli olması gerekir. Burada nasıl fark edilir? Eğer siz 5 yıldızlı oteli normal fiyatların altında birileri size sunuyorsa bunda şüphe ederek araştırın. Bunu araştırmak çok zor bir şey değil. Seyahat acentesi mi değil mi bunun araştırılması gerekir. Kandırılmaya müsait olan tüketicilerimiz çok hassas olacak kılı kırk yaracak” dedi.