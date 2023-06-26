Bayramda et tüketiminin saatini açıkladı. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Kavurmaya terayağı ya da kuyruk yağı eklemek yerine kendi yağında pişirmenin daha sağlıklı olacağını söyleyen Betül Merd şunları belirtti:

“Bayramlar ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların kurulduğu, ikramların bol olduğu günler arasında çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle Kurban Bayramı et ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıktığı bir dönemdir ve buda mide bağırsak sorunları ya da kısa zamanda kilo alımını beraberinde getirebiliyor. Bayramda sağlıklı beslenmek için, yetişkinlerde günlük su tüketimi 2,5 - 3 litre olmalıdır. Bayram ziyaretlerinde hamur işleri, çikolata ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar;, meyve suyu veya gazlı içecekler yerine açık çay veya bitki çayları tercih edilmelidir. Yeterli ve dengeli bir beslenme şekli oluşturabilmek için özellikle et tüketirken ekmek, süt grubu, sebzeler, meyveler gibi diğer besin gruplarına yer verilmelidir. Bayram öncesi yağ tüketimini azaltılması önemlidir. Öğünler çeşit bakımından zengin olabilir. Lifli gıdalar tüketilmeye özen gösterilmelidir. Öğün atlanılmamalıdır. Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Kavurma ve kırmızı etin olduğu öğünler için öğle saatleri tercih edilmelidir. Etli yemeğin yanında pirinç pilavı veya makarna yerine bulgur, Bol yeşillikli salata tercih edebilir. Geleneksel yemeğe dönüşen kavurmayı hazırlarken, içine tereyağı veya kuyruk yağı eklemek yerine, kendi yağında ve suyunda pişmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır”

Merd, kurban etinin doğru işlemden geçmesi gerektiğini söyleyerek, “Kurban etlerinin doğru işlemlerden geçirilmesi önemli. Kurban eti steril ortamda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durumdur. Etin ıslak kalması nem oranını artırmış olacağından bakteri üreme hızı artacaktır. En iyi yöntem ise yıkamak yerine yüksek ateşte pişirmek olacaktır. Uzun süre saklama durumunda hava almayacak şekilde paketlenerek uygun boyutlar halinde muhafaza edilmelidir. İdeal boyut kuşbaşı formudur. İdeal paketleme şekli ise kilitli poşetler olacaktır. Etin uzun süre saklanması gerektiğinde buzdolabının dondurucu kısımları kullanılmalıdır. Birkaç gün boyunca dolaba konmayan etler kokmaya ve yeşillenmeye yani çürümeye başlayabilir. Et dinlendirilerek pişirilmelidir. Minimum 12 saat buzdolabında beklettikten sonra pişirilmesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.