Madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzu

Uzmanlardan Kurban’da dikkat çeken beslenme uyarıları geldi. “Kurban Bayramı'nda et ve tatlıda aşırıya kaçmayalım” denilerek yapılarak önerilerde madde madde beslenme klavuzu açıklandı.

Madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzu

AA’nın haberine göre; Kurban Bayramı geldi. Kurbanların kesileceği ve tatlı ikramların çoğalacağı bu bayramda yediklerimize dikkat etmemiz konusunda uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

Dr. Fatih Bayraktar, madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzunu açıkladı.

Bayraktar'ın konu ile ilgili bilgilendirmesi madde madde şöyle:

-Kırmızı et faydalı. İçeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi birçok faydalı element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği çok fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı ette ortalama yüzde 20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli.

-Fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının olabilir.

-Kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durum sindirim problemlerine neden olarak bir anda kötüleşmeye yol açabilir.

-Kalp damar hastalığı bulunanlar sakatat tüketiminden kaçınmalı.

-Günlük et tüketimini bir öğünle sınırlı tutmak gerekir.

-Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünlerimizi öğle saatlerinde tercih edelim.

-Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekir.

-Bağırsak faaliyetlerimizin düzeni için günde iki adet kuru kayısı önerilebilir.

-Etin yanında pirinç pilavı, makarna yerine bulgur daha doğru tercih olur.

-Eti ilk gün pişirmekten kaçınalım. 1 gün dinlendirildikten sonra tüketilsin.

-Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine fırınlama, ızgara veya haşlamanın tercih edilsin.

-Kavurma yapılacaksa, tereyağı veya kuyruk yağı koymadan kendi suyuyla kısık ateşte pişirmek sağlık açısından çok daha doğru olacaktır.

-Ayrıca Kurban Bayramı'nda bilinenin aksine her zaman olduğu gibi 4-5 öğüne yaymak daha doğru. Yani az ve sık yemek. Yediklerimizi çok iyi çiğneyelim lütfen.

-Kendimize birazcık daha sınır koymaya çalışalım. Kendimiz "dur" diyebilmeyi bilmeliyiz.

İlgili Haberler
Bayramda et tüketiminin saatini açıkladı. Uzmanı uyardı
Uzmanından bayramda hayat kurtaran beslenme önerileri
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı Dünya
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın Güncel
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi Teknoloji - Otomotiv
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü Magazin
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku Ekonomi
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir Güncel
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir