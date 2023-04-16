﻿Bayramda nasıl beslenmeliyiz?

Sevgili okurlarım bayram haftasına girmiş bulunuyoruz. Bayram sevdiklerimiz ile beraber olduğumuz, ziyaretlerde bulunduğumuz, güzel yiyecekler ile sofralarımızın hazırlandığı, uzun sohbetlerin edildiği çok değerli zamanlardır.

Bu dönemde oruç tutarak değişen düzenimizin ardından bu güzel sofralarda midemize fazla yüklenirsek eğer, mide rahatsızlıkları yaşayabiliriz.

Konunun uzmanı Uzman Diyetisyen Melis Işık ile sizler için görüştüm.

Uzman Diyetisyen Işık'ın önemli notlarını sizlerle paylaşıyorum.

Metabolizma hızınız yavaşladığı için bu dönemde daha hızlı kilo artışı yaşayabilirsiniz. Eğer bu süreci rahat geçirmeye özen gösterirseniz bayram sonrası da telafi etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Her yemekten mutlaka yemeliyim arzusu ya da kesinlikle tüketmemeliyim durumu sizde daha fazla stres yaratabilir.

Burada önemli olan doğru seçimler yapmak, gerçekten tadına bakmak istediğimiz besini tüketmek ve porsiyon kontrolümüzü sağlamak.

Eğer bayram sürecinizde bu dengeye dikkat ederseniz hem midenizi yormadan hem de bayram sonrası çok daha kolay tolere ederek keyifli bir bayram süreci geçirebilirsiniz.

Bayramda tatlı, çikolata, şeker tüketimi haliyle olmaktadır.

Özellikle kronik hastalığı olanlar bu besinlerin tüketimine dikkat etmelidir. Çocuklar fazla miktarda şeker ve çikolata tüketirse kusma ve ishal gibi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Mümkünse çocuklarda yemeklerden sonra çikolata, şeker tercih edilmelidir.

*Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.

*Bayramda çay, kahve, meşrubat tüketimi artacağı için su tüketiminize özen gösterip günlük 2-3 litre içmeye çalışın.

*Günde 1-2 fincan bitki çayı tüketin.

*Yürüyüş yapmaya çalışın.

*Asansör yerine merdiven kullanmaya özen gösterin.

*Misafirliklerinize çok aç gitmemeye özen gösterin.

*Şerbetli tatlı tüketecekseniz paylaşın, küçük porsiyonlar tüketin ve o gün sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

*Birden fazla ikramlık tüketecekseniz seçim yaparak kendinize bir tabak hazırlayın ve ne tükettiğinizi görün.

*Ve en önemlisi misafirlerinize ısrarcı olmayın.

Şimdiden iyi bayramlar...