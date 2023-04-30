Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da bayramdaki izdiham görüntüleri için "Bayramın ilk günü gördüğümüz kalabalık bir kaosun değil bir endişenin ve karamsarlığın habercisidir" dedi.

Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi

Ülkemizin saygın tarihçi ve yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da bayramın ilk günü oluşan ‘izdiham’ ve ‘mahşer yeri kalabalığı’ için ilk kez açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un belli bölgelerinde çekilen fotoğraflar için Ortaylı, "Bayramın ilk günü gördüğümüz kalabalık bir kaosun değil bir endişenin ve karamsarlığın habercisidir. Sirkeci–Sultanahmet arası Eminönü Meydanı ve vapur iskelesi, Sultanahmet’in bizatihi kendisi ve Divanyolu kalabalığın değil bir kıyametin görünümüne sahipti. Üç tarafı bir yarımadanın, daha doğrusu bir köprünün içine tıkıştırılan 20 milyon insan adım atamıyor." dedi.

Ortaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Zavallı İstanbul! Ne kadar azizsin ve asilsin. Üç dünya imparatorluğunun bize emanetisin. Seni kurtarmak için savaşan bir Cumhuriyet’in hakiki başkentisin. Ne var ki seni koruyamayan, yağmalayan bir güruh var. Üstelik bu şehrin kalabalığı hiç de bize lazım olmayan başka amaçlarla buraya taşınmış ve taşıttırılan bir kalabalık. Kimseyi zorbalıkla itmek gerekmiyor. Plan programla ülkenin boş yerlerine yöneltmekle ve her şeyden evvel yurdun sahiplerinin havasını suyunu korumak ideali ile hareket etmemiz lazım. Bu sahip için ayrım yapmak gerekmez. Ayrım, gerçek iş ve üretime katkı ölçüsüyle olmalıdır."

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