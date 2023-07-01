Bayramın son gününde dronlu trafik denetimi

Maltepe’de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayramının son gününde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında dron ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Maltepe Dragos Sahil yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve evrakları eksik bulunan sürücülere ceza uygulandı.