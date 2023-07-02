Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

(İHA) 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampona tampona ilerledi.

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Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

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Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı.

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Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

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