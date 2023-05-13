Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ocak-5 Mayıs tarihleri arasında 15 ikametten hırsızlık yapılmasına ilişkin yapılan çalışmada, 600 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

Görüntülerden eşkali belirlenen bir kişinin, motosikletle hırsızlık yapacağı ikametin bulunduğu sokakta keşif yaptığı, çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği adreslerden eşyalar çaldığı, geldiği motosikletle de olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin Yıldırım Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin, Yıldırım Mahallesi'ndeki saha çalışması sırasında eşkal bilgileriyle uyum sağlayan şüpheli, bir evin bahçe duvarından atlayıp park halindeki motosikletle kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacada yakalanan ve 15 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli S.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öne Çıkanlar
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Son Haberler
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı Güncel
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı Güncel
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu Magazin
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu
Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet Güncel
Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı Spor
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti Magazin
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti