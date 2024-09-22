Cumhuriyet’imizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili nerede güzel bir iş yapılmışsa, beni hep etkilemiştir. Bazen bir film bazen bir fotoğraf bazen bir şiir bazen de bir dizi…

NOW TV’de önceki akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkan ‘Kötü Kan’ dizisindeki Atatürk ile ilgili bir sahne, beni olduğu kadar eminim ekran başındakileri de duygulandırmıştır. Dizide Kartal (Ertan Saban), kızı Ece’yi (Bilgesu Kural) okuldan almaya gidiyor. Sahne sonunda başını sola çeviren Kartal, okulun duvarında asılı kocaman Türk bayraklı Atatürk posterini görüyor. Postere yönünü dönen Kartal, önünde eğilip selamını vererek oradan ayrılıyor. Sadi Payaslı (Ertan Saban), 21 Temmuz 2022-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında 41 bölüm olarak yayınlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ (Show TV) dizisinin bir sahnesinde de Atatürk büstünün önünde sevgisini ifade ettiği anlar ile çok konuşulmuştu.

Zaman geçiyor, diziler değişiyor, karakterler değişiyor ama bazı anlar bazı duygular hiç değişmiyor. Ata’mızı unutmayan Kartal’a selam olsun.

Yaktın yüreğimizi Sönmez Teyze

Show TV’nin sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i usta oyuncu Aliye Uzunatağan, önceki akşam ekrana gelen 68. bölümde yine oyunculuğunu konuşturdu.

Dizide doğum esnasında Alev’in (Müjde Uzman) ölümünün ardından Kıvılcım (Evrim Alasya), bebek için Alev’in velayeti konusunda bir şey yapamayacağını anlayınca çocuğu Abdullah’a (Ahmet Mümtaz Taylan) teslim etti. Sönmez’in bebeği vermek istemeyeceğini söylediği sahne, yüreğimizi dağlarken sosyal medyada da çok konuşuldu.

Açıkçası, hangi rolde olursa olsun, Aliye Uzunatağan’ı izlemek ayrı bir keyif veriyor.

Beyaz yakalı müzisyenin dönüşü

Bir süredir finans sektörü ile müziği bir arada yürüten Eda Selçuk, kurumsal hayata veda ettikten sonra 6. teklisi ‘Alışıyorum’ ile müzik dünyasına yeniden ‘Merhaba’ dedi.

Eda Selçuk, sahne performanslarındaki geniş repertuarı ve yüksek enerjisiyle dinleyicileri kendine hayran bırakıyor. Sözü ve müziği Eda Selçuk’a ait şarkının düzenlemesini Barış Turan yaparken mix/mastering’inde Burak Tanyolaç’ın imzası var.

Şarkıya Enes Şener’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Çok farklı bir iş sektöründen müzik dünyasına geçiş yaparak kendi ruhunu ve duygularını notalara döken Eda Selçuk, yeni çalışması ile dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor.