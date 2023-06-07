BBC yerel radyo çalışanları 2 günlük greve gitti

(AA) NUJ'dan yapılan açıklamada çalışanların, BBC'nin 39 yerel radyoda bazı yayınları birleştirme, yayın sürelerini düşürme ya da bazı programları kaldırma gibi kararları üzerine 7 Haziran 00.00'dan itibaren greve başladığı aktarıldı.

BBC'yle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına işaret edilen açıklamada, yerel radyo çalışanlarının ülke genelinde halkın değer verdiği radyo yayınlarını savunmak için grev yaptığı ifade edildi.

8 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Açıklamada, parlamentoda radyo çalışanlarının haklarıyla ilgili lobi faaliyeti yürütüldüğü de kaydedildi. Gece başlayan grev 8 Haziran 23.59'da sona erecek.

BBC yerel radyo çalışanları geçen ay da Kuzey İrlanda'da grev yapmıştı. Yine geçen ay İngiltere genelinde grev için NUJ'da oylama yapılmış, grev kararı çıkması üzerine BBC, bunun üzüntü verici bir karar olduğunu açıklamıştı.