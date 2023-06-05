Jennifer Lopez greve kurban gitti

Hollywood senaristleri 15 yıllık bir aradan sonra yeniden greve gitme kararı aldı. Jennifer Lopez'in yeni projesi 'Unstoppable'nin çekimleri de grev nedeniyle durduruldu.

Jennifer Lopez greve kurban gitti

Oyunculuk kariyerine art arda çektiği filmlerle devam eden Jennifer Lopez'in son projesi greve takıldı.

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Hollywood senaristleri 15 yıllık bir aradan sonra yeniden greve gitme kararı almıştı. Grev nedeniyle sinema ve TV sektöründe birçok yapım askıya alınırken devam eden çekimlerden bazıları durdurulmak zorunda kaldı.
Şarkıcılığının yanı sıra oyunculukta da başarısını kanıtlayan ve üst üste filmler çeken Jennifer Lopez de Hollywood'daki senaristler grevinden etkilendi. 53 yaşındaki Lopez'in yeni filmi "Unstoppable", greve takıldı.

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Lopez, Jharrel Jerome ile birlikte başrolleri paylaştığı filmde, ABD'nin Arizona eyaletinde bir ulusal şampiyonayı kazanan tek ayaklı Amerikalı güreşçi Anthony Robles'in hikayesi anlatılıyor.

ABD basını, filmin halen devam eden yazar grevi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Geçen hafta grevciler protesto için Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde olduğundan dolayı, oradaki çekimler durdurulmak zorunda kaldı.

Lopez'in "Unstoppable" filmi, grev nedeniyle durdurulan tek proje değil. Pek çok film ve dizi de grevden etkilendi.

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ÜNLÜ DİZİLER DE ASKIYA ALINDI

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs’tan beri grevde.

Grevden Stranger Things, Cobra Kai, Abbott Elementary, The Handmaid’s Tale, Yellowjackets, Hacks, Unstable, Blade, The Last of Us gibi pek çok yapım grev nedeniyle askıya alındı.

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