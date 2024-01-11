BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan istediği büyükşehir ortaya çıktı. Mustafa Destici 'motive edilmemiz lazım' diyerek açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yerel seçim hazırlıkları ve AKP ile sürdürülen işbirliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek partisinin motive edilmesi gerektiğini ve bu nedenle Sivas Belediye Başkanlığı'nın BBP'ye verilmesini istedi.

"SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BBP'YE BIRAKILMALI"

Destici yaptığı konuşmada şunları söyledi, “BBP Partisi camiasının motive edilmesi lazım. BBP’yi motive edecek şey de Sivas Belediye Başkanlığı’nın BBP’ye bırakılması olur. Nasıl TBMM’de temsil edilmek önemliyse büyükşehirlerin meclislerinde temsil edilmekte elbette ki bir siyasi parti için önemlidir”

"AKP İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

AKP’ile yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Destici, “AKP ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Bugünlerde sayın cumhurbaşkanımızla da bir görüşme gerçekleşebilir. Bu görüşmeler sonuçlanmış değil. İlkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var.” İfadelerini kullandı.

"BİZİM BİRİNCİ VAZİFEMİZ İNSAN YAŞATMAK KÖPEKLERİ YAŞATMAK DEĞİL"

Destici yaptığı açıklamaların ardından başıboş sokak köpeklerine de değinerek, ”Sokaklarımızın bu başıboş köpeklerden temizlenmesi lazım. Bizim birinci vazifemiz insanı yaşatmak. Köpekleri yaşatmak gibi bir vazifemiz yok. Hangi ilçenin hangi beldenin belediyesini bize verirseniz 1 ay sonra o bölgede 1 tane başıboş köpek olmayacak” ifadelerini kullandı.