Mustafa Destici bütün muhalefeti PKK ile ilişkilendirdi. Hizbullah uzantası HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda olduğunu unuttu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda muhalefet partilerini hedef aldı. Muhalefet partilerini terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olmakla suçlayan Destici, “Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜN, BAŞTA SİYASİ UZANTILARI OLMAK ÜZERE BÜTÜN UNSURLARIYLA MÜCADELE EDİLMELİDİR”

Destici yaptığı paylaşımda, Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmenin yeterli olmayacağını

Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

DESTİCİ AYM’YE DE YÜKLENDİ

Destici, Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken, "AYM’nin 'tarafsızlık ve hukuk' HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Destici, Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurumun taraf olmakta mecbur olduğunu dile getirerek, bu durumun siyasi partiler için de geçerli olduğunu söyledi.

"TERÖRİST ELEBAŞLARINA SELAM GÖNDERENLERİN ŞEHİTLERİMİZİ ANMASI SAMİMİYETLERİNİN SORGULANMASINA SEBEP OLMAKTADIR”

Muhalefetin Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olduğunu dile getiren Destici, “Kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ PARTİLE TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Terörü ve terör örgütlerini savunan 500’den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyasının Meclis'te oylanmadığını dile getiren Destici, Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade edilmesine tepki gösterdi. Bazı milletvekillerinin de kulis’te DEM Parti üyeleriyle kahve-çay içip muhabbet ettiğini belirten Destici, DEM Partilileri hedef alarak, DEM Partililerin ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink attığını, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak salladığını ve Meclis'te bulunan diğer siyasi partilerin de terörle mücadele de görevini yapmadığını dile getirdi.

“SEÇİMLERDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ŞUBELERİYLE İŞ YAPANLARIN TERÖRÜ KINAMALARI SAMİMİ DEĞİL”

Destici, açıklamasının devamında şunları söyledi, ”Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. “Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız”

"MUSTAFA EFENDİ! YANINDAKİ PAMUK PRENSES Mİ?"

Muhalefet partilerini terör örgütü PKK ile ilişkilerinden Mustafa Destici'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, muhalefeti PKK ile ilişkilendiren Destici'nin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile olan fotoğraflarını paylaşarak, "Mustafa efendi! yanındaki pamuk prenses mi?" diyerek HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda olduğunu hatırlattı.