Mustafa Destici'nin özel toplantıdaki sözlerini eski BBP'li ortaya çıkardı. 'Apo ben pişmanım dese bu millet buna kayıtsız kalabilir mi?'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin özerklik ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ile görüşme talep ettiği geçmiş paylaşımları gündem olmuştu. Destici, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.

ÖZERKLİK VE APO İLE GÖRÜŞME İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Destici’nin 2012 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında özerklik ve terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Öcalan ile görüşme istemesi tepkilere yol açmıştı.

Destici’nin gelen tepkiler sonrası sildiği paylaşımı ise şöyleydi:

“Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo ile Apo ile ve Kandil ile görüşmeye devam)"

BBP eski MKYK üyesi Ali Karahasaonoğlu ise Destici’ye dair yeni bir ifşa öne sürdü. 2013 yılında Antalya’ya BBP’nin toplantısında Destici’nin sarf ettiği sözleri aktardı.

BBP eski MKYK üyesi Ali Karahasaonoğlu’nun söz konusu paylaşımı şöyle:

“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici'nin sözde açılım sürecine destek verdiği doğrudur. Fakat bu tweeti anımsayamadım.

DESTİCİ “APO BEN PİŞMANIM DESE BU MİLLET BUNA KAYITSIZ KALMAZ” DEMİŞ

Ama: Büyük Birlik Partisi 'nin zannediyorum 2013 yılıydı Antalya'da gerçekleştirdiği istişare kampında ki konuşmasında tam olarak "Allah aşkına, Apo ben pişmanım dese bu millet buna kayıtsız kalabilir mi?" dediğini çok iyi biliyorum ve biliyoruz. Şimdi ki BBP'liler bilmez.

“DESTİCİ DİSİPLİNE SEVK EDİLEREK İHRAÇ EDİLMELİ”

BBP Merkez Disiplin Kurulunun, Sn. Destici'yi parti içi huzuru ve disiplini bozmaktan kesin ihraç talebi ile disipline sevketmesi gerekmektedir. Zira işlerine gelmedi mi öyle yaparlar.

MEŞHUR OLMAK İÇİN ATTIPI O TWEET’LERİN BEDELİNİ ÖDÜYOR”

Sn. Destici o günlerde meşhur olabilmek için attığı tweetlerin ve söylemlerinin bugün siyaseten bedelini ödüyor. Yaprak gibi savrulmasının tek sebebi budur. Şimdi etrafındaki arkadaşları toplanıp medyada yüzde kaç gösterim aldığı ile alakalı kendisine sunum yapıyorlar.

“MUHSİN BAŞKANIN HESABINI SORAMAMIŞ BİR BBP'NİN MİLLETİN HAKKINI SAVUNMA YETKİSİ OLAMAZ”

Nasıl demişti Zeki Müren: Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Toplumda reis olmak büyük mesuliyet gerektirir. Lider, söylemini perçinleyen kişidir. Muhsin Başkanın hesabını soramamış bir BBP'nin milletin hakkını savunma yetkisi olamaz. Zaten öyle bir dertleri de hiç olmadı.”