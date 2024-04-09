Bebeğin çevresinde defalarca kez para halkası dolandırlar

Gülsüm Sundu
Bebeğin çevresinde defalarca kez para halkası dolandırlar
Bir bebek için düzenlenen kutlama sırasında, bebeğin çevresinde defalarca kez para halkası dolandırıldığı görüntüler dikkat çekti.

TikTok platformunda yayınlanan bir videoda, bir bebek için düzenlenen özel bir kutlama anı gözler önüne serildi.

Kutlamanın en dikkat çeken anlarından biri, bebeğin etrafında toplanan misafirlerin, geleneksel bir ritüel olan “para halkası” oluşturmasıydı.

Misafirler, bebek etrafında bir daire oluşturarak, sırayla ve defalarca kez ellerindeki paraları bebeğin üzerine attı.

Bu, hem bereketin hem de gelecekteki maddi başarının bir simgesi olarak kabul edildiği bildirildi.

Videoda, bebeğin masumiyeti ve sevinç dolu ifadesi, izleyenlerin yüzünde bir tebessüme neden oldu.

Bu tür videolar, TikTok gibi sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan ve genellikle büyük ilgi gören içerikler arasında yer aldığı biliniyor.

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