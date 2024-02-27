Doğum yapan kadın perişanken odasında kutlama yapıp yemek yediler. Coğrafya kaderdir

Murat Öztürk
Doğum yapan kadın perişanken odasında kutlama yapıp yemek yediler. Coğrafya kaderdir
Sosyal medyada, hastanede doğum yapan bir kadının doğumdan hemen sonraki bitkin görüntüleri herkes tarafından net bir şekilde görülürken, yeni doğan bebeğe yapılan yemekli kutlama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ‘Coğrafya kaderdir’ sözünün ne kadar da isabetli bir tespit olduğunu tekrar tekrar kanıtlar nitelikte oldu.

Yeni doğum yapan bir kadın, doğumda yorgunluktan bitap bir şekilde sedyede otururken odada kendisi ve bebeğinin dışında 6 kişi, odayı yeni doğan bebek için kutlama alanına çevirmiş halde, baklavalar pastalar eşliğinde hastane odasında yer aldı.

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Görüntülerde isminin ‘Nazlı Ada’ olduğu öğrenilen bebek henüz dünyaya yeni gelmişken çevrede bulunan kişilerden mikrop kapabileceğine dikkat edilmediği görüntülere yansıdı.

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Uzmanlar ise doğum sürecinin hem fiziksel hem de duygusal açıdan anneleri zorladıklarından ve yeni doğan bir bebeğin henüz bağışıklığının gelişmediğini ifade ederek, ziyaretlerin oldukça dikkatli, kalabalıktan uzak ve hijyene çokça dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Sosyal medyada hızla yayılan videoya çokça tepki geldi. Annenin perişanlığı ortadayken yapılan kutlama sonrasından sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

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